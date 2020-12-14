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Государственные банки списали неработающие кредиты на 111 миллиардов, – НБУ

Государственные банки списали неработающие кредиты на 111 миллиардов, – НБУ

Государственные банки в июне - ноябре 2020 года списали неработающиие кредиты (NPL) на общую сумму 111 млрд грн.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности одобрил трехлетние планы государственных банков по снижению объема неработающих кредитов.

"С тех пор процесс по снижению NPL сдвинулся с полумертвой точки. За третий квартал доля неработающих кредитов сократилась на 2,9 процентного пункта – до 45,6% кредитного портфеля. В октябре этот процесс продолжился и на 1 ноября доля NPL составляет 43,4%. Существенную работу выполнили государственные банки, которые в июне-ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности. Это позволило им впервые за долгое время уменьшить долю NPL в своих портфелях ниже 60%", – сообщил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что под большинство проблемной задолженности сформированы резервы, но такая доля неработающих кредитов также негативно сказывается на инвестиционной привлекательности банков, которую нужно повышать.

"Поэтому мы советуем госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов. Всем банкам стоит и в дальнейшем активно мониторить и обеспечивать работу с неработающими кредитами", – отметил Шевченко.

Он напомнил, что в июле 2017 года 58% всех кредитов в украинских банках были неработающими, а Украина была на первом месте в мире по этому показателю .

"Такой результат – это наследство прошлых лет, когда стандарты оценки заемщиков были низкими, кредитование связанных лиц – распространенным явлением, а права кредиторов – недостаточно защищенными", – отметил Шевченко.

Как сообщалось, в октябре государственный "Приватбанк" списал 38 млрд грн неработающих кредитов. В результате доля проблемных активов в банке снизилась с 79,2% до 76,7%, сообщили в НБУ. Ранее "Укрэксимбанк" списал неработающие кредиты на 17 млрд грн, а "Ощадбанк" – на 22 млрд грн.

Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.

Автор: 

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+15
Хочу взять в банке неработающий кредит. Много.
Обещаю, что кредит будет супер-пупур неработающим.
Можно будет его списать сразу, а не через 3 года.

PS Посмотреть-бы списочек тех, кому списали кредиты....
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14.12.2020 20:19
+11
Рыжий татарин, кучерявый хасид и так далее. В конце списка наверняка есть один украинец, который купил айфон и не смог расплатиться по кредиту.
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14.12.2020 21:28
+8
Подарили еще 111 ярдов олигархам.
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14.12.2020 21:26
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что значит списал, кредиты выдавали под залоговое имущество- ******** лаве
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14.12.2020 19:25 Відповісти
Хочу взять в банке неработающий кредит. Много.
Обещаю, что кредит будет супер-пупур неработающим.
Можно будет его списать сразу, а не через 3 года.

PS Посмотреть-бы списочек тех, кому списали кредиты....
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14.12.2020 20:19 Відповісти
Рыжий татарин, кучерявый хасид и так далее. В конце списка наверняка есть один украинец, который купил айфон и не смог расплатиться по кредиту.
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14.12.2020 21:28 Відповісти
Подарили еще 111 ярдов олигархам.
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14.12.2020 21:26 Відповісти
Свои кредиты прошу заметить.
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14.12.2020 21:55 Відповісти
СБУ, ау
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15.12.2020 08:43 Відповісти
А можно донести до общественности кому конкретно что списали? Мне ни один банк ни гос и частный ничего не списывал.... А наверно корпорации бохдан укрэксим списал реструктуризацию???
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15.12.2020 10:29 Відповісти
дайте мне такой кредит, только предупреждаю он не будет работать, можете сразу списывать
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15.12.2020 11:06 Відповісти
банки поддержали во время пандемии. повысили лимиты , а потом по 3,5% годовых. Нарид виддать не може, 50 в год, а ****. Пандемия же. Хто не зможе заплатити, хату видасть.
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15.12.2020 12:05 Відповісти
Позвольте полюбопытствовать - а сколько уголовных дел открыто по этим списанным 111 миллиардам?
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15.12.2020 12:18 Відповісти
А ,что так можно 🤭 ,и кому можно 111 млиардов ,а брали когда доллар был по 8 или по 11, или по 27 ? Пусть оьрисуют картинку 😡 Вот по этому 90% украинцев бедно живут 😡
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15.12.2020 12:22 Відповісти
а список можно
хотя это подставные фирмы
с уставным фондом 1000 грн
а за ,,случайно ,,недоплоченый кредит в 10грн
сдерут Чез год минимум 1000-1500грн
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15.12.2020 13:52 Відповісти
и никто не пишет кто же эти заемщики на 111 МЛРД ГРН??)) Бене и Ринату линыдычу под елочку подарок? Ах вы ж мраз...кто в этой стране может взять миллиардный/миллионный кредит и не платить по нему? и кому ЕГО СПИШУТ ПРОСТО ТАК в государственном банке, за убытки которого заплатит КАЖДЫЙ украинец рефинансированием этого банка на списанный долг??
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15.12.2020 17:07 Відповісти
а не поэтому ли сопливый так спешил поменять главу НБУ на своего "кадра"??? Бене долги списывать?? горите в аду зеленые мр..зи.
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15.12.2020 17:09 Відповісти

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