Запасы угля на складах ТЭС упали за месяц в 1,7 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины на 14 декабря составляют 1,31 млн тонн, что в 1,7 раза меньше, чем на 13 ноября 2020 года (2,56 млн тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Сформированные на 14 декабря 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 252,1 тыс. тонн (-24,8% к 13 ноября 2020 года), газовой – 1,63 млн тонн (-44,8%).

Как сообщалось, установленная мощность ГК ТЭС Украины (без учета оккупированных территорий) составляет 21,84 ГВт. В том числе по виду топлива: на угле газовой группы – 10,72 ГВт (доля – 49,09%), угле антрацитовой группы – 6,52 ГВт (29,85%), на газе/мазуте – 4,6 ГВт (21,06%).