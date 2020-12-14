"Оператор ГТС" купил итальянские регуляторы вдвое дешевле плана

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Магистральные газопроводы Украины" 9 декабря по результатам тендера заказало компании Vorex Llc (США) трубопроводной арматуры на 2,91 млн евро, или 90 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

К концу 2021 года в линейные производственные управления магистральных газопроводов поставят 565 регуляторов давления газа производства компании Pietro Fiorentini S.p.A. (Италия), полный перечень которых с ценами приведены в таблице ниже. Обеспечение исполнения договора составляет 5%, а гарантия - два года после введения в действие или три года после поставки, передают Наші гроші.

Цена сделки по крайней мере вдвое ниже ожидаемой стоимости закупки в 215,99 млн грн.

Допущенными конкурентами на торгах были ООО "Спецдиагностика" с продукцией компании SC Totalgaz Industrie SRL (Румыния) и ООО "Укр-Снаб" с продукцией компании Heat-Gazgep KFT (Венгрия). Во время аукциона победитель Vorex Llc и "Спецдиагностика" упали в цене вдвое, а "Укр-Снаб" снизил свою на 5%.

Три фирмы не допустили к торгам. ООО "Эмерсон" подало сертификат на регуляторы производства компании O.M.T. Officina Meccanica Tartarini SRL (Италия), которые соответствовали трем пунктам, а не всему ДСТУ EN 334. Такая же проблема была в ООО "МБС-Инжиниринг" с регуляторами TA 935, к тому же оно предоставило отзывы не от предприятий газотранспортной системы. Зато контролируемое Дмитрием Фирташем АО "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз" вообще не предоставило сертификат ДСТУ EN 334 на предлагаемые регуляторы EZHSO2, как и гарантийное письмо о соответствии техническим требованиям, качественным и количественным характеристикам по форме. Кроме того, облгаз принес аналогичные договоры без указания кодов ЕГРПОУ и счетов-фактур контрагентов.

Фирма "Эмерсон" жаловалась в АМКУ на свое отклонения и допуск Vorex Llc, а облгазы - на допуск Vorex Llc и "Укр-Снаб", но трзетно, потому что админколегия встала на сторону заказчика.

Управляющим партнером фирмы Vorex, созданной в 2016 году в Пенсильвании, является гражданин США Федор Закусило. Он известен как президент и владелец Liberty Tool International, Inc, созданной в 2016 году в Делавэре. Украинское представительство "Либерти Тул Интернешнл, Инк" участвовало в трубных тендерах АО "Укргаздобыча" и АО "Укртрансгаз".

С 2018 года победитель получил подрядов "Укргаздобычи" и "Оператора ГТС" на 405,39 млн грн.