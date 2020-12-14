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Предприятие Минздрава купило 1,5 миллиона тестов на антиген по 150 гривен за штуку

Предприятие Минздрава купило 1,5 миллиона тестов на антиген по 150 гривен за штуку

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 10 декабря заключило соглашение с ООО "Санимед-М" о закупке экспресс-тестов на антиген к коронавирусу стоимостью 230,55 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году на условиях DAP (без растаможки) на склад заказчика поставят 1,5 млн экспресс-тестов Standart Q COVID-19 Ag Test производства "SD Biosensor" (Южная Корея) для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носа и зева по 154 грн за штуку.

Как отмечает издание, эта цена в полтора-два раза ниже закупок таких тестов другими заказчиками, которые заказывали меньшие партии.

Так, в ноябре Центральная поликлиника МВД заказала у другого поставщика значительно меньшую партию на 11,65 тыс. таких же тестов Standart Q COVID-19 Ag вдвое дороже – по 300 грн.

Кроме того, Управление здравоохранения Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета закупило еще меньшую партию на 10 тыс. других тестов Panbio COVID-19 на антиген от "Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH" (Германия) в полтора раза дороже – по 240 грн.

Также КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" Криворожского горсовета купило 5250 тестов неизвестного производителя на антиген почти вдвое дороже – по 280 грн.

Харьковский "Санимед-М" принадлежит директору Александру Украинцу, Октавиану и Анне Матковским из Харькова и Хидег Робертино Кэтэлин из Румынии. Анне  Матковиски также принадлежит ООО "Фирма "Мидас", а Октавиану Матковски – ООО "Патриот Импекс Групп".

Ранее с 2018 года компания получила мелких государственных подрядов на 1,62 млн грн.

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