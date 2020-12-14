Фонд гарантирования планирует ввести гарантии для вкладчиков кредитных союзов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает ключевым направлением своей работы на следующий год разработку и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий Фонда на вклады физлиц в небанковских финучреждениях.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, передает пресс-служба учреждения.

"Мы... полностью готовы "принять в семью Фонда" небанковские учреждения. Принципиальный момент – наличие качественного пруденциального надзора за работой этих компаний. И самое главное – обеспечение баланса: создание условий, при которых распространение гарантий на вклады в небанках не обернутся дополнительной нагрузкой на банки-участники Фонда", – сказала Рекрут.

По данным Фонда, по состоянию на октябрь этого года на финансовом рынке действовало 327 кредитных союзов, членами которых являются 442,9 тыс. человек. Из них 19,2 тыс. человек имеют депозитные счета на сумму чуть более 1,4 млрд грн. При этом средний размер вклада составляет 73,8 тыс. грн.

Страховых компаний на рынке 215, но страховщиков, которые занимаются исключительно страхованием жизни только 20. Застрахованы в них 5,6 млн человек, резервы по страхованию жизни которых составляют около 11,9 млн грн.

Для сравнения, участниками Фонда гарантирования на начало ноября является 73 банка, которые имеют на своих счетах 575,1 млрд грн, а возможная сумма возмещения по вкладам достигает 334,5 млн грн.

Среди других стратегических планов Фонда – присоединение к системе гарантирования вкладов "Ощадбанка" и завершение реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Министерством финансов.