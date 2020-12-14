"Альфа-Банк" взял долгосрочный кредит рефинансирования на 4,5 миллиарда

"Альфа-Банк Украина"принял участие в очередном тендере Национального банка Украины (НБУ) по рефинансированию, в результате которого привлек 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ).

Как сообщает пресс-служба банка, процентная ставка по привлеченному ресурсу равна учетной ставке НБУ и составляет 6% годовых.

"За счет данной сделки "Альфа-Банк Украина" на выгодных условиях пополнил свою базу фондирования в национальной валюте. Это в результате позволит банку продолжать наращивание кредитной поддержки бизнеса, который в настоящее время в условиях карантинных ограничений нуждается в долгосрочном финансовом ресурсе для скорейшего восстановления активной работы", – сказано в сообщении.

Также в банке напомнили, что за январь-октябрь 2020 года портфель кредитов юрлицам в национальной валюте прирос более чем на 65%.

Согласно данным на сайте НБУ, регулятор по итогам тендера 11 декабря также удовлетворил заявки на рефинансирование "ПУМБ" (на 1,5 млрд грн), "Укрэксимбанка" и "Универсал Банка" (по 1 млрд грн), "Кредобанка" (600 млн грн), банка "Альянс" (500 млн грн), "Аккордбанка" (460 млн грн), "ТАСкомбанка" (230 млн грн), банков "Львов" (216 млн грн) и "Глобус" (213 млн грн).

Также, рефинансирование привлекли "Пиреус Банк" (210 млн грн), "МТБ Банк" (150 млн грн), "РВС Банк" и "Радабанк" (по 100 млн грн), банк "Конкорд" (87,9 млн грн), "Полтава-банк" (80 млн грн), "Альтбанк" (55 млн грн), банк "Украинский капитал" и "Коммерческий индустриальный банк" (по 50 млн грн) и "Агропросперис Банк" (40 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля 2020 года он провел 30 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 36,62 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел восемь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 48,53 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 декабря, на срок от года до пяти лет – в 2021 году.