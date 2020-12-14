"Авиалинии Антонова" перевезли самый большой спутник за все время своей работы. ФОТО

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила перевозку крупнейшего спутника за все время своей работы.

Об этом говорится в сообщении "Антонова" в Facebook.

"Авиатранспортное подразделение "Антонов" безопасно завершило перевозки крупнейшего спутника в истории авиакомпании. Загрузка и разгрузка спутника Space X, который весил 55 тонн, заняли пять часов. Груз был перевозке на борту одного из семи самолетов АН-124 "Руслан" флота "Антонов" в специально построенном контейнере, разработанном компанией Airbus", - сказано в сообщении.

Загрузка контейнера со спутником произошла в аэропорту Biagnac, Тулуза, Франция, и доставлена в пункт назначения в аэропорт KTTS Nasa Shuttle Landing Facility, Титусвилле, США.







