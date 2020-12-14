Кабмин ввел новые карантинные ограничения с 19 декабря

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности новые ограничения запрещают:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). При этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). При этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00. религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места изоляции или обсервации;

проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек без соблюдения дистанции в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

работа субъектов хозяйствования, работники которых не обеспечены масками и не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования; посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, помощи новорожденным, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи);

работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Как сообщалось, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Вместе с этим Кабмин продлил действие карантина до 28 февраля. Как пояснял министр здравоохранения Максим Степанов, на территории всей страны будут сохранены ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне.