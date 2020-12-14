Венедиктова решила лично заняться делами НАБУ против группы "Приват"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах по делам, связанных с группой "Приват".

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", – написала генпрокурор.

"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", – добавила Венедиктова.