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Поручение Зеленского отремонтировать 210 приемных отделений больниц выполнили только наполовину

Поручение Зеленского отремонтировать 210 приемных отделений больниц выполнили только наполовину

Готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые президент Владимир Зеленский обещал обновить в 2020 году.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По словам министра, в готовых приемных отделениях еще нет оборудования, его начнут принимать к концу текущего года.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно", – прокомментировал доклад министра Владимир Зеленский.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить функционирование более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи в стране.

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