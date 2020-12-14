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АМКУ оштрафовал телевизионного монополиста "Зеонбуд" на 25 миллионов

АМКУ оштрафовал телевизионного монополиста

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Зеонбуд" на 25,73 млн грн за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, компанию также обязали прекратить выявленные нарушения.

В частности, Комитет установил, что с сентября 2011 года по декабрь 2019 года "Зеонбуд" злоупотреблял своим монопольным положением, устанавливая тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов.

"В дальнейшем ООО "Зеонбуд" меняло тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования. В то же время скидки для различных телекомпаний варьировались без всяких на то оснований. Поэтому получалось, что за одни и те же услуги разные компании платили от нуля до 100% тарифа", – пояснили в АМКУ.

Своим решением Комитет признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции действия ООО "Зеонбуд", обязал компанию прекратить нарушение и оштрафовал ее на 25,73 млн грн.

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Как сообщалось, официально "Зеонбуд" принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая в свою очередь принадлежит белизским фирмам Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited и виргинской Follberg Investments Limited. Конечными бенефициарами указаны киприоты Деметрис Феллас, Ренос Мичалак Янго и Дякоу Грегорис и британец Томас Адриан Дэвид Майлз.

Основателем виргинской Follberg Investments Limited когда-то был юрист Блонделл Челленджер, который оформлял документы при регистрации виргинской Sarone Holdings Limited, которая владела ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича.

"Зеонбуд" связывали с нардепом Юрием Мороко ("Партия регионов", ныне – "Оппоблок"). Он ранее руководил фирмой "ММДС-Украина", совладельцем которой была СКМ Рината Ахметова.

В 2015 году авторы не поддержанного Верховной Радой законопроекта о национализации "Зеонбуда" связывали компанию с Александром Януковичем, Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем, но она это отрицала.

По данным финотчетности "Зеонбуда", в 2012-2014 годах он имел годовой доход в 500-600 млн грн. В 2015 году доходы упали до 348 млн грн, в 2016 году – до 266 млн грн. В 2017 году доходы "Зеонбуда" уже выросли до 281 млн грн, а в 2018 году, когда начали отключать аналоговый эфир, фирма вновь стала получать большие подряды государственного телевидения, достигнув рекордного результата на тендере "НСТУ".

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