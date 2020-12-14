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Портал "Дія" работает с перебоями из-за сотен тысяч желающих получить выплаты, – Минцифры

Портал

Портал "Дія" работает с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дія". Именно это вызвало задержки в работе портала. Уже достигнуто рекордное количество пользователей. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина – в пропускной способности портала и приложения для обеспечения безопасности в "Дія", – отмечается в сообщении.

В связи с этим министерство рекомендует использовать приложение.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

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когда Сотни тысяч украинцев одновременно платят налоги сбоев не наблюдается
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14.12.2020 19:52 Відповісти

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