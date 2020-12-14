Оплата лечения пациентов может быть приостановлена из-за промедления Минздрава, – Служба здоровья

Оказание медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) в первом квартале 2021 года не сможет финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год.

Как сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), проект соответствующего постановления правительства был передан Министерству здравоохранения еще 17 ноября, но ондо сих пор не подан в секретариат Кабмина и, соответственно, не может быть рассмотрен и утвержден правительством, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, в настоящее время НСЗУ не имеет правовых оснований продлить договоры с учреждениями, срок действия которых истекает 31 декабря 2020 года и не имеет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать медучреждениями с 1 января 2021 года.

"Это касается всех медучреждений в стране, в том числе, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Это может привести к финансовому кризису в учреждениях здравоохранения по всей стране", – предупредили в НСЗУ.

В ведомстве уточнили, что проблема невозможности финансировать также затронет программы реимбурсации "Доступные лекарства" и вызовет социальное напряжение, как среди пациентов, так и среди медработников.

В НСЗУ напомнили, что действующий порядок, утвержден постановлением №65 от 5 февраля 2020 года, который регулирует реализацию ПМГ, действует до конца 2020 года.

"Чтобы НСЗУ продолжила выплачивать клиникам средства, действие договоров с медицинскими учреждениями должно быть продлено с 1 января 2021 до 1 апреля, пока не вступит в силу новая ПМГ. Чтобы у НСЗУ появились основания продолжить такие договоры, необходимо утвердить постановление о продлении на первый квартал 2021 года действия постановления №65", – пояснили в НСЗУ.

Поданный Нацслужбой в Минздрав проект постановления предусматривает продолжение действия порядка реализации ПМГ в 2020 году до 31 марта 2021, определение порядка реимбурсации лекарственных средств, а также внесение изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию ПМГ утвержденного постановлением Кабмина №1086 от 24 декабря 2019 года.

В НСЗУ подчеркнули острую необходимость как можно скорее предпринять все необходимые шаги для утверждения соответствующего постановления.