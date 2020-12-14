Google объяснил причину глобального сбоя в работе интернет-сервисов (обновлено)

В работе сервисов компании Google днем в понедельник, 14 декабря, наблюдались сбои по всему миру.

Как свидетельствуют данные сайта DownDetector, проблемы возникли с видеосервисом Youtube и почтовым сервисом Gmail у пользователей в Европе, США, Австралии, Индии и других странах.

Пользователи сообщали о невозможности зайти на сайт Youtube, просмотреть видео, проверить электронную почту на Gmail. Пользователи поисковика Google стоклнулись с проблемами с заходом на сайт и авторизацией.

Также проблемы наблюдались в работе сервиса Google Drive, магазина приложений Google Play, Google Maps и других сервисах компании.

Восстановление работы сервисов после глобального сбоя для большинства пользователей заняло больше часа.

Позднее в Google пояснили проблемы с работой сервисов в ряде стран мира о сбоем системы аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", – сообщили в компании, подчеркнув, что работа сервисов восстановлена.