СНБО предупредил о высоком уровне киберугрозы из-за масштабной кибератаки в США

СНБО Украины информирует о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

"От атаки пострадали почти все государственные учреждении США. Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1)", - сообщает СНБО.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ.

Атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году.

СНБО отмечает, продукты SolarWinds не является распространенным в использовании государственными органами в Украине, поэтому риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими.

Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт в Украине, отмечает СНБО.

Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуется проверить свои сети на наличие показателей компрометации.