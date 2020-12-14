"Кернел" Веревского увеличил дивиденды акционерам

Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, 10 декабря утвердило выплату дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) в размере $0,42 на акцию, тогда дивиденды за 2019 ФГ составляли $0,25 на акцию.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, совету директоров поручено установить даты составления реестра и выплаты дивидендов, передает Интерфакс-Украина.

Курс акций "Кернел" на закрытие в пятницу, 11 ноября, составлял 45,05 польского злотого за штуку по сравнению с 39,35 на момент объявления о планах выплаты таких дивидендов 9 ноября.

Общее количество акций в обращении составляет 84,03 млн, таким образом в целом на выплату дивидендов будет направлено около $35,3 млн.

В годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA отмечалось, что совет директоров "Кернела" будет предлагать акционерам утвердить выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию, как и за 2019 ФГ.

мКак сообщалось, "Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до $4,11 млрд, EBITDA – на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до $980 млн.

"Кернел" – производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".