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Веревський (162) дивіденди (456) Кернел (217)

"Кернел" Веревского увеличил дивиденды акционерам

Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, 10 декабря утвердило выплату дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) в размере $0,42 на акцию, тогда дивиденды за 2019 ФГ составляли $0,25 на акцию.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, совету директоров поручено установить даты составления реестра и выплаты дивидендов, передает Интерфакс-Украина.

Курс акций "Кернел" на закрытие в пятницу, 11 ноября, составлял 45,05 польского злотого за штуку по сравнению с 39,35 на момент объявления о планах выплаты таких дивидендов 9 ноября.

Общее количество акций в обращении составляет 84,03 млн, таким образом в целом на выплату дивидендов будет направлено около $35,3 млн.

В годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA отмечалось, что совет директоров "Кернела" будет предлагать акционерам утвердить выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию, как и за 2019 ФГ.

мКак сообщалось, "Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до $4,11 млрд, EBITDA – на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до $980 млн.

"Кернел" – производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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