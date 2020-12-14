Украинцы лидируют по объемам покупки недвижимости в Польше

Согласно данным Министерства внутренних дел и администрации Польши за 2019 год, украинцы как и предыдущие 4 года остаются лидерами среди иностранцев по объему покупаемой недвижимости в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании по трудоустройству Gremi Personal.

В компании отмечают, что до 2015 года лидерами по покупке недвижимости в Польше были немцы, ирландцы, итальянцы и испанцы. Однако в 2019 году украинцы приобрели в Польше 160,7 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, тогда как немцы – лишь 50 тыс. кв. м.

При этом украинцы покупают не только квартиры, но и землю, на которую им еще нужно получить разрешение Министерства внутренних дел и администраций. В 2019 году выдано 270 таких разрешений на суммарную покупку 53,3 га земли.

Украинские граждане-заявители указывали, что основной целью покупки недвижимости было удовлетворение жилищных потребностей. Тогда как все остальные покупатели – немцы, скандинавы, беларусы, британцы, итальянцы – совершали покупки в инвестиционных целях.

По данным компании, украинцы чаще всего покупают квартиры там, где легче всего найти работу, то есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

При этом данные Министерства внутренних дел и администрации Польши не полностью отражают масштаб сделок, так как некоторые нотариусы присылают информацию о них с большой задержкой или забывают об этой обязанности.

Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, однако в 2020 году уже 52% планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: приобретения недвижимости, получения разрешения на ПМЖ/гражданство.

Согласно информации Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на 1 января 2020 года, 214 тыс. граждан Украины получили разрешения на пребывание в Польше. При этом в прошлом году их получили всего лишь 35,6 тыс. украинцев.