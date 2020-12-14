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Польща (2385) трудова міграція (308) заробітчани (208)

Украинцы лидируют по объемам покупки недвижимости в Польше

Украинцы лидируют по объемам покупки недвижимости в Польше

Согласно данным Министерства внутренних дел и администрации Польши за 2019 год, украинцы как и предыдущие 4 года остаются лидерами среди иностранцев по объему покупаемой недвижимости в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании по трудоустройству Gremi Personal.

В компании отмечают, что до 2015 года лидерами по покупке недвижимости в Польше были немцы, ирландцы, итальянцы и испанцы. Однако в 2019 году украинцы приобрели в Польше 160,7 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, тогда как немцы – лишь 50 тыс. кв. м.

При этом украинцы покупают не только квартиры, но и землю, на которую им еще нужно получить разрешение Министерства внутренних дел и администраций. В 2019 году выдано 270 таких разрешений на суммарную покупку 53,3 га земли.

Украинские граждане-заявители указывали, что основной целью покупки недвижимости было удовлетворение жилищных потребностей. Тогда как все остальные покупатели – немцы, скандинавы, беларусы, британцы, итальянцы – совершали покупки в инвестиционных целях.

По данным компании, украинцы чаще всего покупают квартиры там, где легче всего найти работу, то есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

При этом данные Министерства внутренних дел и администрации Польши не полностью отражают масштаб сделок, так как некоторые нотариусы присылают информацию о них с большой задержкой или забывают об этой обязанности.

Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, однако в 2020 году уже 52% планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: приобретения недвижимости, получения разрешения на ПМЖ/гражданство.

Согласно информации Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на 1 января 2020 года, 214 тыс. граждан Украины получили разрешения на пребывание в Польше. При этом в прошлом году их получили всего лишь 35,6 тыс. украинцев.
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Топ коментарі
+14
"Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, однако в 2020 году уже 52% планируют остаться на срок более 3 лет. Источник: https://biz.censor.net/n3236785"
Ніхто не хоче жити з зедебілами в одній країні
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14.12.2020 14:39
+10
перебираються у прогнозоване суспільство..
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14.12.2020 13:18
+8
Це печально. Виїжджають найбільш активні, хоча це світова тенденція. В Україні концентрація вати збільшується. Хто ж задовольнить їх жагу до халяви?
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14.12.2020 14:58
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так о каком будущем Украины может идти речь? где 40 млн. украинцев?
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14.12.2020 13:17 Відповісти
Північний "брат" - гавнюк то і більшість "родичів" тепер будуть на Заході.Закономірно.Давно пора.Як кажуть,"краще з мудрим згубити ,ніж з дурним знайти"
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14.12.2020 18:27 Відповісти
перебираються у прогнозоване суспільство..
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14.12.2020 13:18 Відповісти
"Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, однако в 2020 году уже 52% планируют остаться на срок более 3 лет. Источник: https://biz.censor.net/n3236785"
Ніхто не хоче жити з зедебілами в одній країні
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14.12.2020 14:39 Відповісти
Крім того там створено умови для адаптації.
Які Соціальні виплати для українців в Польщі:
Програма 500+
Якщо дорослий офіційно працевлаштований, а неповнолітня дитина ходить в польську школу, університет чи інший навчальний заклад, тоді можна розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі 500 злотих (3 800 гривень).
Wyprawka szkolna 300+
Українці з картою побиту можуть раз в рік отримати 300 злотих (2 300 гривень), аби зібрати своїх дітей до школи. Відповідна форма заповнюється в онлайн.
Bon turystyczny
Програма запроваджена в цьому році в умовах пандемії і діятиме до 2022 року. Вона дозволяє кожній сім'ї, яка має дітей, оформити туристичний бонус розміром 500 злотих (3 800 гривень) на 1 дитину та використати його на відпочинок з дітьми виключно на території Польщі. Оформити бонус можна на сайті ZUS.
Ulga podatkowa / Податкова пільга
Її можуть отримати працевлаштовані батьки неповнолітніх дітей або студентів до 25 років, які не працюють.
Нульовий податок
Особи до 26 років в Польщі можуть не сплачувати податку для фізичних осіб (РІТ), однак це стосується лише тих, чий річний дохід не перевищує 85,5 тисяч злотих (понад 650 тисяч гривень). Податок для таких осіб мав становити 18%.
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14.12.2020 15:23 Відповісти
вот в этом проблема. Совки везде ищут халяву. Потому и живут так как живут. А нормальные люди ищут не халяву а возможность зарабатывать.
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14.12.2020 23:16 Відповісти
Дядя, ти дурак? Яка халява?
Якщо думаєш що всі в Польщу ломанулися за 500зл допомоги, то ти дебіл
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15.12.2020 10:38 Відповісти
Це печально. Виїжджають найбільш активні, хоча це світова тенденція. В Україні концентрація вати збільшується. Хто ж задовольнить їх жагу до халяви?
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14.12.2020 14:58 Відповісти
земля яку продадуть, а потім неньку чекає шлях Аргентини, з такими бажаними для когось дефолтами, а там і до Венесуели не далеко.
За шару доводиться дуже дорого платити
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14.12.2020 16:34 Відповісти
Тільки АК-74.Інакше вони не розуміють.
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14.12.2020 18:30 Відповісти
уезжает часть умных, а основная часть - неудачники, которые хрть тут хоть там будут работать охранниками в супермаркете и ездить на металлоломе.
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14.12.2020 23:18 Відповісти
Проголосовали за Зелебобу и свалили, а что делать тем, кто остался?
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14.12.2020 16:01 Відповісти
"Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, однако в 2020 году уже 52% планируют остаться на срок более 3 лет." - ждут когда Зеленский слиняет.
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14.12.2020 16:17 Відповісти
Если дела в Украине и дальше будут идти подобным образом, то Волынь и север Галиции рискуют стать недвижимостью в Польше.
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14.12.2020 16:23 Відповісти
Польща дуже гарна країна: комфортна, чесна, до останнього часу не було чути "язика" - тепер трохи змінилося, бо понаєхало "студєнтов" с Юго-Востока і кожен день почуєш украінскій язик. Переважно щодруге слово - відбірний кацапскій мат. Поляки необачно запустили з України русскій мір до себе...
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14.12.2020 21:31 Відповісти
да ладно. Рагули со Львова или Франковщины тоже матюки гнут будь здоров и воняют на всю Бедронку.
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14.12.2020 23:19 Відповісти

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