Цены на газ в Европе выросли до $200 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник, 14 декабря, выросла до $199,7 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу.

Это максимальное значение за последние 1 год и 9 месяцев (21 месяц) – с 8 марта 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

При этом Европа в декабре 2020 года активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 12 дней указывает, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров (минимум $34, максимум $168). Отношение цен закачки к текущей ценой на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двукратной, а то и трехкратной прибыли.

В то же время уровень заполненности ПХГ Европы достиг 81,16%, что совсем ненамного превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (78,14%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 35%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал, что рекордные запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) оказывают давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины ниже уровня импортного паритета.



