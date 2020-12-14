"Укрзализныця" сообщила о сбое в движении поездов из-за непогоды

АО "Укрзализныця" сообщает, что из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сити возникли незначительные сбои в графике движения поездов.

"Так, из-за непогоды поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - сообщает пресс-служба "Укзализныци" в Facebook.

Компания отмечает, что железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.

"Уважаемые пассажиры, просим быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - сообщает компания.

По данным "Укргидрометцентра", в понедельник в Украине, кроме юго-восточной части мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 0-5° тепла, на крайнем юге днем 4-9° тепла.

Во вторник, 15 декабря, в северо-восточной части дождь и мокрый снег, гололёд, на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, днём на крайнем юге и западе 1-6° тепла.