"Укрзализныця" сообщила о сбое в движении поездов из-за непогоды
АО "Укрзализныця" сообщает, что из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сити возникли незначительные сбои в графике движения поездов.
"Так, из-за непогоды поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - сообщает пресс-служба "Укзализныци" в Facebook.
Компания отмечает, что железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.
"Уважаемые пассажиры, просим быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - сообщает компания.
По данным "Укргидрометцентра", в понедельник в Украине, кроме юго-восточной части мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром местами туман.
Ветер юго-восточный, восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 0-5° тепла, на крайнем юге днем 4-9° тепла.
Во вторник, 15 декабря, в северо-восточной части дождь и мокрый снег, гололёд, на остальной территории без осадков.
В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, днём на крайнем юге и западе 1-6° тепла.
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