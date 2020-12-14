Стоимость новогоднего стола в Украине выросла на 5%

В среднем по Украине стоимость еды для новогоднего стола украинской семьи из 4 человек выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составит 1706,09 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики.

Для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда стала колбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 32,50 грн, 200 г соленых огурцов - 16,50 грн, 6 яиц - 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020г снизились (кроме моркови), по сравнению с 2019г на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь - 1,81 грн (1 шт.), свекла - 2,17 грн (1 шт.), лук - 1,19 грн (1 шт.), картофель - 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019г), подчеревины копченой - 100 грн (25%), биток из свинины свежий - 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020г является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5л) - 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2л) - 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами возростет до 2176,09 грн, отметил Лупенко.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.