Оборонный бюджет США включает $250 миллионов для Украины

Принятый Сенатом США закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год предусматривает $250 млн в виде помощи Украине в сфере безопасности для финансирования дополнительного обучения, закупки летального и нелетального вооружения и техники, а также оказание консультационных услуг украинской армии, сообщил сенатор США Роб Портман.

"Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который ясно дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии", - цитирует Портмана Интерфакс-Украина.

При этом $75 млн из $250 млн предназначены специально для оборудования летального характера, что на $25 млн больше, чем в 2020 финансовом году.

Портман заверил, что Конгресс США продолжит следить за тем, чтобы украинские вооруженные силы обладали необходимыми возможностями для защиты своей суверенной территории - на суше, на море и в воздухе.

Законопроект теперь направляется на подпись президента США.

Как сообщал БизнесЦензор, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.