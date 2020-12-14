Суд Виргинских островов арестовал акции украинской судоходной компании по иску российского ВЭБ

Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов 10 декабря по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A.

Компания находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины, она владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов, сообщает Интерфакс-Украина.

Постановление об аресте акций стало результатом вынесения 10 апреля 2020 года Стокгольмским арбитражным судом двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБа, говорится в сообщении. В них Украину обязали возместить ВЭБу расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией украинской "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ).

Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража, 15 октября Восточно-Карибский Верховный суд признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории Британских Виргинских островов.

"ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях", - заявил главный юрист ВЭБа Игорь Краснов.

Он отметил, что пока Украина не начнет добровольно исполнять свои обязательства, ВЭБ "не намерен прекращать усилия для поиска и ареста ее имущества по всему миру".

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая принадлежавший ВЭБу Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

В мае 2019 года сначала пристав-исполнитель, а потом и Киевский суд посчитали акции Проминвестбанка российской госсобственностью, хотя ВЭБ неоднократно заявлял, что госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

Акции Проминвестбанка были выставлены на продажу.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж в августе прошлого года предписал Украине приостановить продажу акций ПИБа.

Однако, несмотря на это решение, в марте 2020 года пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан в рамках исполнительного производства на торгах украинской фондовой биржи.