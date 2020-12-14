США запросили информацию о финансовой деятельности сына Байдена в Украине

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена - сына объявившего себя президентом США Джо Байдена - запросило информацию, касающуюся, в том числе, работы Байдена-младшего в украинской компании Burisma, сообщило агентство Associated Press (AP).

Всего Минюст затребовал документы от 20 с лишним компаний и организаций, связанных с финансами Хантера Байдена, сообщил агентству на условиях анонимности информированный источник.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами

Источник отметил, что неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования, или же прокуроры просто ищут информацию обо всех источниках его доходов за последние годы. Как сообщалось, Минюст также запросил информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем.

Хантер Байден подтвердил на этой неделе, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование, касающееся уплаты им налогов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. В 2016 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Как писал Бизнес Цензор, Генеральная прокуратурапересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma ("Бурисма") Злочевского, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров этой компании.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.