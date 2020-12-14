Сытник заявил о давлении Коломойского на расследование дела "Приватбанка" через подконтрольных нардепов

Игорь Коломойский через подконтрольных народных депутатов влияет на расследование "дела ПриватБанка", пытаясь дискредитировать директора и НАБУ, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (олигархи) не просто влияют, они, к сожалению, фактически управляют отдельными сегментами парламента... Тот же Дубинский... Есть у нас два дела. Одно - это ПриватБанк. Это дело очень сложное, но мы двигаемся по нему достаточно продуктивно", - сказал Сытник..

"Коломойский, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого, посредством своих "рупоров". И конечно, они, как только мы приближаемся (к результатам по расследованию дела ПриватБанка) начинают активизацию. Недавно было заседание антикоррупционного комитета, какие-то дела по мне слушались, это инициировали снова же эти же депутаты", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о влиянии олигархов на различные политсилы в парламенте в контексте намерения уволить директора НАБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда отменила решение судьи Хозяйственного суда Киева о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.