АО "Укрзализныця" запустила поезд из Киева в Авдеевку, которая расположена рядом с Донецком.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил телеграм-канале.

"Сегодня (13 декабря) в 19:19 из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны", - сообщил Криклий.

Поезд будет курсировать из Киева в Авдеевку и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Авдеевка регулярно попадала под обстрелы боевиков, из-за чего в городе возникали перебои с электроснабжением и поставкой воды. Город находится на самой линии фронта, которая проходит по его окраинам - так называемой Авдеевской промзоне.