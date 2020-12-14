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Ощадбанк (670) Дельта Банк (141) Микола Лагун (31)

Суд запретил Лагуну выезд за границу до выплаты долга перед "Ощадбанком"

Суд запретил Лагуну выезд за границу до выплаты долга перед

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство госисполнителя и ограничил бывшего мажоритарного акционера "Дельта Банка" Николая Лагуна в праве выезда за пределы Украины (без изъятия паспорта гражданина Украины для выезда за границу) на срок до погашения долга перед "Ощадбанком" на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,45 млн евро.

Об этом пишет Finbalance.

Ранее Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед "Ощадбанком".

Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, которые затрудняют и делают невозможным его исполнение".

"Ощадбанк" замечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, "Укрэксимбанка", "Укрсоцбанка".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

11.03.2020 Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к "Ощадбанку" о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком".

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+3
Кого-то щучат за долг в 100 гривен, а у этого кренделя долгов на миллиард и никому дела нет... За границу не пускают.. и все...
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14.12.2020 10:14
+2
Скромный украинский миллиардер... Сколько их, бедняг, по стране мыкается...
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14.12.2020 10:53
+1
А должен уже в кандалах быть и на рудниках.....
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14.12.2020 10:37
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Кого-то щучат за долг в 100 гривен, а у этого кренделя долгов на миллиард и никому дела нет... За границу не пускают.. и все...
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14.12.2020 10:14 Відповісти
А должен уже в кандалах быть и на рудниках.....
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14.12.2020 10:37 Відповісти
Скромный украинский миллиардер... Сколько их, бедняг, по стране мыкается...
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14.12.2020 10:53 Відповісти
І цей масонські знаки руками показує - мабуть до тюрми діло не дойде, свої відмажуть
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14.12.2020 11:10 Відповісти
Не знав, що п**да - то масонський знак...
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14.12.2020 14:30 Відповісти
Завтра "бедоносец" будет в Крыму, а оттуда в рашу. Крым по законам Украины не заграница, через него и бегут такие кадры. Все об этом знаю, но делают вид, что у нас все по закону и можно миллиардеру запретить выезд. Смешно.
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14.12.2020 11:14 Відповісти
Вы серьезно? он уже несколько лет за границей живет... ждет вас
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14.12.2020 11:59 Відповісти
Самый гуманный суд в мире оставил проходимцу ,, выездной билет", а украденные деньги давно не ждут его ,, на выезде". Так шо там, Зеля, не та весна была ?
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14.12.2020 12:57 Відповісти
А он разве все эти годы в Украине находился? Ого...
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14.12.2020 13:19 Відповісти
Это Фунт.А кто стоит за этим Фунтиком?
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14.12.2020 14:39 Відповісти
В декабре ПРОШЛОГО года Лагуну было объявлено "подозрение" в хищении 4,4 миллиарда гривен. Подозреваемый сильно не спужался и не похудел. Даже напротив, ряха чуть не треснет. Что -то не ладно у нас с правосудием......
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14.12.2020 15:21 Відповісти
Все явно сделано так, что б он тихонько слинял за границу и остался при всем награбленном (Конечно, сделано совершенно безвозмездно). Вроде и дело есть, и бандит при деньгах. Да здравствует украинский суд - самый "справедливый и гуманный" суд в мире!
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14.12.2020 15:56 Відповісти

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