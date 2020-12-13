Украина готова подписать соглашение об "открытом небе" в феврале, – Стефанишина

11 февраля на заседании Совета ассоциации Украины и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Именно подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - сказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что это очень важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение об общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа к 500-миллионному рынку авиаперевозок ЕС, дешевле билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", - сказала Стефанишина.

Вместе с тем, подчеркнула она, что Соглашение об общем авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.