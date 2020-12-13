Германия с 16 декабря вводит жесткий локдаун

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады.

Эти ограничительные меры утвердили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции 13 декабря.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, магазины бытовой химии и галантерейных товаров, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24-26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу, максимальное число участников таких встреч (не более девяти взрослых) должны определить федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков, передает Deutsche Welle.

В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Песнопение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 тыс. до 500 тыс. евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.