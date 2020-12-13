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В Черкассах директор предприятия подозревается в растрате 7 миллионов при ремонте дороги

В Черкассах директор предприятия подозревается в растрате 7 миллионов при ремонте дороги

В Черкассах полицейские сообщили директору предприятия подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте дороги в сумме почти 7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что окончательная стоимость работ составила более 20 млн грн.

"Сейчас директору частной структуры следователи сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

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Джерело:  Facebook


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