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Греция сократит карантин для туристов до трех дней во время праздников

Греция сократит карантин для туристов до трех дней во время праздников

Греция сократит с десяти до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.

Об этом сообщает газета "Катимерини".

Власти Греции объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов. С 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины, передает Интерфакс-Украина.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девяти человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводиться не будет.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 05:00.

С начала пандемии в Греции заразились коронавирусом более 121 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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