Нацбанк оценил потери экономики от локдауна в январе в 0,2% ВВП

Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе 2021 года в 0,2%.

Об этом замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году", – сказал Сологуб.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечало, что введение карантина выходного дня не возымеет существенного влияния на итоги года и его влияние составит 0,04-0,06 п.п. в годовом исчислении.

В то же время Сологуб отметил, что НБУ оценивает влияние карантина выходного дня на ВВП страны в 0,02 п.п.

"Мы где-то ожидали влияние до 0,2 п.п. на ВВП. Можно сказать, что, скорее всего, он будет меньшим", – сказал Сологуб.

Замглавы Нацбанка также отметил ухудшение деловых ожиданий, на что, по его мнению, возымел большее влияние не непосредственно карантин, а его ожидание.

"Бизнес, люди не очень понимали, как именно будет вводиться карантин", – сказал Сологуб.

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Как сообщалось, Кабмин решил с 8 по 24 января 2021 года включительно ввести дополнительные карантинные ограничения.

В частности, запрещается работа заведений культуры (выставки, кинотеатры, концерты, представления), спортзалов, бассейнов и фитнесс-клубов, проведение любых развлекательных мероприятий, прекратят работу все заведения размещения, кроме отелей и заведений реабилитации.

Заведения общественного питания смогут работать только в режиме доставки или на вынос, заведения образования будут закрыты (кроме детсадов).

Салоны красоты и парикмахерские смогут работать только по предварительной записи, будет запрещена торговля непродовольственными товарами, вводится запрет работы рождественских ярмарок после 8 января.

Государственным, коммунальным и частным предприятиям будет рекомендовано перейти на дистанционную работу.