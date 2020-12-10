Рост цен в промышленности замедлился в ноябре до 2%, – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в ноябре 2020 года выросли на 2%, тогда как в октябре рост составлял 3,8%, сентябре – 1,7%, августе – на 2,3%, июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в пределах Украины в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем цены промпроизводителей возросли на 1,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%.

В годовом измерении (к ноябрю 2019 года) цены в промышленности выросли на 8,6%.

За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей снизились на 2,9%, с начала года (ноябрь-2020 к декабрю-2019) – выросли на 12,5%.

Госстат уточняет, что в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре по сравнению с октябрем текущего года цены увеличились на 5,3%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 18,4%, в добыче каменного угля – на 1,2%, тогда как в добыче металлических руд цены снизились на 2%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил – 2%, в производстве пищевых продуктов – 3,4%, в фармпроизводстве – 2,7%, металлургии – 2,4%, химической продукции – 2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 1,9%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 0,6%.

При этом в текстильном производстве цены снизились – на 0,3%, машиностроении – на 0,1%.

Напомним, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%.