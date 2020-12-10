ICU разместит облигации на 500 миллионов

Группа ICU начинает размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II" с размером эмиссии 500 млн грн.

Его инвесторами могут быть физические и юридические лица, сообщает пресс-служба ICU.

Фонд нацелен на защиту средств вкладчиков от инфляции, а минимально запланированной доходностью фонда является показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD).

"Снижение ставок по депозитам вынуждает инвесторов искать новые инвестиционные решения. ICU предлагает широкий спектр финансовых продуктов. Фонд облигаций с консервативной стратегией инвестирования является наиболее оптимальным решением с точки зрения соотношения доходности и риска для любого инвестора", – сообщил управляющий локальными активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко. Он подчеркнул, что такой подход хорошо зарекомендовал себя в условиях кризиса.

Запланированная дата закрытия – март 2027 года, минимальная сумма инвестиций – 100 тыс. грн, ежегодная плата за управление активами – 1% от стоимости чистых активов (СЧА) с премией в 15% от превышения 12-мес. UIRD.

Владельцы и партнеры группы ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.