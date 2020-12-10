Закон о локализации повысит годовой ВВП Украины на 3-4%, – аналитики

Украинские аналитические центры презентовали исследования влияния локализации на экономику, согласно которым принятие законопроекта №3739 об обязательной локализации приведет к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на 3-4% в ближайшие пять лет.

Об этом представители аналитических центров сообщили 9 декабря в ходе презентации исследований о влиянии введения критерия локальной составляющей в публичных закупках.

Свои наработки представили аналитический центр Федерации работодателей Украины, Центр развития рыночной экономики CMD-Ukraine, "Укрпромвнешэкспертиза", Growford Institute и аналитический центр Industry4Ukaine.

"Если деньги, которые будут тратиться на публичные закупки железнодорожного и общественного транспорта, коммунальной техники и энергетического машиностроения с привлечением местного производства, то в ближайшее время мы получим рост ВВП почти на 4% и перерабатывающей промышленности почти на 11%", – отметил председатель правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва.

По мнению эксперта Growford Institute Константина Швабия, если имплементировать положения, лежащие в основе законопроекта, то мультипликативный эффект можно ожидать на уровне +0,5% ВВП в год. Соответственно, через 3-5 лет можно ожидать до 3% прироста.

Одним из доводов оппонентов законопроекта является повышение цены продукции, подпадающей под действие законопроекта.

"Мы исследовали, сколько компаний остается на рынке, если будет действовать этот законопроект: 76% продукции имеет 5 и более компаний-производителей. Согласно экономической теории, 5 участников рынка вполне достаточно, чтобы сдерживать монопольность рынка. Лишь 5% продукции предусматривает по 1-2 производителя, но и в этом случае рост цен будет сдерживаться, потому что это публичные закупки, связанные с финансовыми планами и ограничением верхней планки закупок. Риск роста цен минимальный или очень низкий", – говорит директор "Укрпромвнешэкспертизы" Владимир Власюк.

"Другие страны закрывают свои рынки, вводят новые протекционистские меры. Потому что все понимают: их граждане должны иметь работу. Если мы хотим, чтобы украинские граждане имели работу в Украине и в стране исчезала бедность, государство должно проводить экономическую и промышленную политику в интересах своей промышленности", – подчеркнул нардеп Дмитрий Кисилевский (СН), член Комитета Рады по экономической политике.

"Когда мы говорим о равных конкурентных условиях, мы должны говорить о равном доступе украинских предприятий к госзакупкам. Проект закона о локализации заполняет именно эту нишу", – отметил директор аналитического центра Федерации работодателей Украины, Владимир Панченко.

Законопроект №3739 может быть рассмотрен Верховной Радой уже на ближайшей пленарной неделе, поскольку профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении.