Кабмин перераспределил 51 миллион образовательной субвенции на зарплаты педагогам

Кабмин принял решение о том, что более 51 млн грн расходов образовательной субвенции будет перераспределено между местными бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

"Перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Согласно решению, будет перераспределено 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона, а также распределено резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн.