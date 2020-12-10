Минсоцполитики разработало процедуру смены поставщика газа для получателей субсидий

Минсоцполитики совместно разработало файл обмена, в который поставщики газа должны включать перешедших к ним на обслуживание льготников и субсидиантов и присылать его органам социальной защиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Минсоцполитики совместно с ГП ,ИВЦ Минсоцполитики" разработан файл обмена, который предлагается поставщикам услуг присылать на электронные адреса органов социальной защиты населения по отношению к потребителям, которые являются получателями льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, и стали абонентами этих поставщиков услуг", - сообщает министерство.

Минсоцполитики указывает, что своевременное предоставление газоснабжающими компаниями информации органам социальной защиты населения об изменении получателем субсидии исполнителя коммунальной услуги обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующая информация должна предоставляться поставщиками услуг органам социальной защиты населения исключительно по новым абонентам до 20 числа каждого месяца.

Минсоцполитики напомнило, что бытовые потребители с 1 августа получили возможность сменить поставщика газа.