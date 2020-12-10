Фонд социального страхования профинансировал больничных на 10 миллиардов

С начала 2020 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности на общую сумму 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда

"В целом по состоянию на сегодня ФССУ выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд грн пособий по временной нетрудоспособности (сумма учитывает заявления-расчеты, поданные работодателями в конце декабря 2019 года и профинансированные в январе 2020-го)", - сообщает Фонд.

В январе–ноябре 2020 года приняты на оплату больничные листки общей продолжительностью 29 миллионов 958 тысяч 759 дней. Помощи уже профинансировано Фондом социального страхования Украины для 2,1 миллиона человек.

Из них 338 тысяч 507 дней – оплаченная за средства ФССУ на изоляцию от COVID-19, на это направлено 66 млн гривен.

За 1 миллион 820 тысяч 954 дней ухода за больными детьми или родственниками Фонд компенсировал потерянный заработок на сумму 559,3 млн грн.