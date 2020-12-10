Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Ряд операторов розничного рынка 10 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В сети Glusco топливо подорожало на 50 копеек: бензин А-92 – до 24,05 грн/л, А-95 – до 26,05 грн/л, дизтопливо – до 25,05 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 4 коп./л, дизтопливо – на 3 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 18 копеек – до 21,17 грн/л. На станциях Motto дизельное топливо прибавило в среднем 10 коп. и стоит 21,13 грн/л.

Бензины в сети "Автотранс" подорожали на 30 копеек за литр, дизтопливо – на 20 коп/л: бензин марки А-92 подорожал до 24,78 грн/л, А-95 – до 25,78 грн/л, дизельное топливо – 24,18 грн/л.

Такие сети как BVS, Marshal, SUN OIL, "Автопорт", "Олас", "Кворум" и Mango повысили цены на 10-50 коп./л.

В то же время "Укр-Петроль" снизил стоимость дизельного топлива на 20 коп/л – до 22,60 грн/л.