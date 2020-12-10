Метро в Киеве продолжит работу во время локдауна

Метро Киева в январе будет работать несмотря на усиленный карантин, сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Об этом Брагинский написал в Facebook.

"Метрополитен будет работать во время карантина и зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом как наземным, так и подземным, при реальной необходимости", - сообщает Брагинский.

Он также добавил, что в метрополитене проводится дезинфекция пассажирских зон и подвижного состава.

"В то же время важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей", - сообщил Брагинский.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.