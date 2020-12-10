"Укртрансгаз" получил 4 миллиарда за корпоративные права в "Операторе ГТС"

АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") осуществило первый платеж АО "Укртрансгаз" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины".

В компании уточнили, что платеж осуществлен в рамках выполнения договорных обязательств, взятых на себя сторонами в рамках процесса по отделению от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), сообщает Интерфакс-Украина.

В финансовом отчете "Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает получение группой начального финансового взноса в размере 3,871 млрд грн и регулярные переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату продажи ОГТСУ по стоимости 81,306 млрд грн. Кроме того, 1 января 2020 года "Укртрансгаз" продал ОГТСУ собственный газ, необходимый для работы системы, на 4,53 млрд грн.

ОГТСУ по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль 20,277 млрд грн, чистый доход – 44,827 млрд грн.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО "ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря 2019 года сертифицировал "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.