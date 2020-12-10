США подали в суд на Facebook из-за покупки WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов в среду подали два антимонопольных иска против Facebook Inc.

Обвинения в адрес Facebook касаются приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram и могут вынудить ее продать эти активы.

"Facebook придерживалась систематической стратегии, включая приобретение ее многообещающего конкурента Instagram в 2012 году и мобильного приложения для обмена сообщениями WhatsApp", - говорится в пресс-релизе FTC.

По мнению регулятора, компания навязывала "неконкурентные условия разработчикам ПО, чтобы устранить угрозы для своей монополии".

"Такое поведение наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям ограниченный выбор социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции", - заявили в FTC.

Как утверждает комиссия, которая более года вела расследование в отношении Facebook, руководство Facebook, включая основателя и главу компании Марка Цукерберга, увидело в Instagram "инновационную социальную сеть и угрозу существованию монопольной власти Facebook". В FTC отмечают, что компания сначала пыталась конкурировать с приложением, но затем решила купить Instagram за $1 млрд.

Тем временем WhatsApp к 2012 году стал явным глобальным лидером среди мобильных мессенджеров, говорится в пресс-релизе FTC. Согласно исковому заявлению, Facebook предпочла купить приложение, а не конкурировать с ним и объявила в феврале 2014 года о покупке WhatsApp за $19 млрд.

"Действия Facebook по защите и поддержанию своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции. Наша цель - положить конец неконкурентному поведению Facebook и восстановить конкуренцию, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать", - сказал директор управления конкуренции FTC Иэн Коннер.

В Facebook назвали иск FTC "пересмотром истории" двух сделок, которые власти США одобрили несколько лет назад.

"Самым важным фактом в этом деле является то, что комиссия в своей 53-страничной жалобе не говорит, что она одобрила приобретения", - заявила старший юрисконсульт Facebook Дженнифер Ньюстед.

По ее словам, "правительство теперь хочет отыграть назад, посылая пугающее предупреждение американскому бизнесу, что ни одна сделка не окончательна".

Группа штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс подали отдельный от FTC иск. Джеймс заявила на брифинге, что генеральные прокуроры поддерживают иск FTC, однако она отметила, что "штаты независимы в правоохранной деятельности".

Прокуроры в своем иске привлекли внимание к значению сбора данных для поддержания монополии Facebook. Как отмечает CNBC, власти штатов утверждают, что Facebook использует эти данные в своих бизнес-интересах, а у пользователей нет других альтернатив, даже если они предпочли бы другие практики.

Акции Facebook в среду подешевели на 1,9%.