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Коломойський (1727) Приватбанк (1695)

Суд возобновил рассмотрение иска Коломойского о возврате "Приватбанка"

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Суд возобновил рассмотрение иска Коломойского о возврате

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка", – говорится в сообщении ПриватБанка в четверг.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+11
Поскольку украинские суды это просто кассы, занес- выписали решешие, все возможно. Тем более от Зеленского-зеленая дорога.
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10.12.2020 10:04
+11
Треба вертати не Приватбанк Коломойському, а Коломойського - американському правосуддю. Знаючі люди кажуть, що в Америці дуже комфортні камери, і ,якщо людина не бідна, то їжу можна замовляти прямо з ресторану. Коломойський же не бідна людина?
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10.12.2020 11:01
+9
Вот что бабло животворящее делает в наших "самых честных" судах
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10.12.2020 11:49
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Поскольку украинские суды это просто кассы, занес- выписали решешие, все возможно. Тем более от Зеленского-зеленая дорога.
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10.12.2020 10:04 Відповісти
ЗАДОВБАЛИ вже сюди-туди щоб ти вже вдавився гад мало все тобі
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10.12.2020 10:21 Відповісти
Треба вертати не Приватбанк Коломойському, а Коломойського - американському правосуддю. Знаючі люди кажуть, що в Америці дуже комфортні камери, і ,якщо людина не бідна, то їжу можна замовляти прямо з ресторану. Коломойський же не бідна людина?
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10.12.2020 11:01 Відповісти
Вот что бабло животворящее делает в наших "самых честных" судах
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10.12.2020 11:49 Відповісти
мохнорылая тварь превратила приватбанк в МММ пирамиду и нагрела эта тварь всех нас на 155 000 000 000 ярдов гривень -- это столько он с боголюбовым стырил --- теперь за один лимон баксов купит падла решение суда и стырит еще столько --- в США сел бы пожизненно . а здесь прикрывает бенядиктова и шимпан--зе
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10.12.2020 11:58 Відповісти
Суд возобновил рассмотрение иска Коломойского о возврате "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8858
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10.12.2020 15:49 Відповісти
что значит "дайти"? Он его в жопу долбить будет?
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10.12.2020 17:35 Відповісти
Розрахунок мабуть на те, що держава побоїться виймати 155 млрд. грн рефінансу, щоб банк не збанкрутував.
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10.12.2020 17:34 Відповісти
С учетом отмены уголовного наказания судьям за заведомо неправомерные решения, то за несколько миллионов долларов бабломойский вернет себе Приватбанк, и зебильное быдло это схавает.
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10.12.2020 21:42 Відповісти
 
 