"Ривнегаз" поверил больше 22 тысяч газовых счетчиков с начала года

Совместно с представителями ГП "Ривнестандартметрология" специалисты АО "Ривнегаз" за 11 месяцев 2020 года провели поверку 22 300 бытовых счетчиков газа.

Как сообщает пресс-служба "Ривнегаза", по итогам поверки 22% или около 5 тысяч счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию из-за несоответствия измерительных характеристик.

В компании напомнили, что процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса.

"За соблюдением сроков поверки следит Оператор ГРМ. В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. Однако потребитель также должен следить за достоверностью учета газа. Если есть сомнения или замечания к работе прибора, необходимо обращаться в сервисный центр поверки счетчиков", – комментирует главный метролог АО "Ривнегаз" Иван Овчарук.

На работу счетчика могут влиять различные факторы. Например, износ механизмов, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, посторонние вмешательства. С началу 2020 года специалисты "Ривнегаза" зафиксировали более 93 факта вмешательств в работу приборов учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители будут обязаны оплатить убытки, причиненные газораспределительной компании. Кроме суммы убытков, нарушителю придется оплатить услуги по отключению, восстановление газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", – сообщает "Ривнегаз".