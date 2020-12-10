Власти Беларуси запретили выезжать из страны

Белорусские власти временно закрыли выезд из страны для граждан и иностранцев с разрешением на постоянное или временное проживание в Беларуси.

Такое постановление утвердил совет министров республики, пишут Ведомости.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", – сказано в документе.

Согласно постановлению, ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска в речных портах на железнодорожных вокзалах и станциях. Ограничения начнут действовать через 10 дней со дня опубликования документа.

Как сообщалось, 29 октября Беларусь частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, пояснив это распространением коронавируса.

С 1 ноября власти Беларуси приостановили въезд иностранцев, кроме россиян, следующих транзитом через Беларусь в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание, иностранцев, чьи близкие родственники – граждане Беларуси, а также водители, выполняющие международные перевозки.