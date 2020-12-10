В Украине за сутки обнаружено 13 371 новый случай коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 12 декабря обнаружено 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в Украине госпитализированы с коронавирусом 2 993 человека; умерли от коронавируса 266 человек; выздоровели 13 903 человека.

В общем за время пандемии в Украине заболели 858 714 человек; выздоровели 465 021 человек; умерли от коронавируса 14 470 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.