Цены на нефть превысили $49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются, несмотря на данные Минэнерго США, которые накануне показали максимальный с апреля недельный рост запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $49,08 за баррель, что на $0,22 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,02 (0,04%) - до $48,86 за баррель, сообщает Интерфакс.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,76 за баррель, что на $0,24 (0,53%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,08 (0,2%) - до $45,52 за баррель.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей.

Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля, когда Минэнерго зафиксировало их увеличение на 19,2 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

"Нефтяные цены сопротивляются значительному падению, которое при иных обстоятельствах должно было случиться на таких данных EIA (управления энергетической информации Минэнерго США)", - заявила S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

По ее словам, "оптимизм по поводу вакцины получил настолько большой импульс, что он пересиливает многие пессимистичные сигналы", включая ухудшение эпидемиологической ситуации и отсутствие новых экономических стимулов в США.

Помимо этого, некоторые аналитики считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.