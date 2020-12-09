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Совладелец крупнейшего производителя стальных канатов переписал бизнес на сына

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Совладелец крупнейшего производителя стальных канатов переписал бизнес на сына

Владелец 50% акций ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" Владимир Немировский передал весь принадлежащий ему пакет акций своему сыну Давиду 2002 года рождения.

Согласно информации компании с системе НКЦБФР, после этого доля Владимира Немировского снизилась с 50,0001% до нуля, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что уменьшение его доли в компании произошло вследствие прямого отчуждения акций.

В свою очередь доля Давида Немировского, ранее не владевшего акциями, возросла с нуля до 50,0001%.

Ранее Владимир Немировский владел 100% акций ЧАО "Стальканат-Силур", почти 50% акций он продал 2 июня 2020 года. По состоянию на 13 июля владельцем 23,7% акций стал Антон Михаленко, еще 23,1% акций принадлежали Эдери Лирону.

Акционеры компании 30 ноября текущего года переизбрали двух действующих членов наблюдательного совета – Владимира Немировского и Виталия Дубовича – еще на три года, доизбрав в набсовет Давида Немировского и главного раввина Кривого Рога Эдери Лерона.

Как сообщалось, ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2019 году снизило чистую прибыль на 7,3% по сравнению с 2018 годом – до 148,42 млн грн.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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