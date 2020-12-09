Кабмин ограничил вырубку деревьев на склонах Карпат
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Кабинет министров принял проект постановления, которым ввел ограничение на проведение любых сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона.
Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, постановлением ограничены сплошные рубки как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.
В министерстве пояснили, что постановление принято для приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который вступил в силу 21 ноября 2019 года.
По данным Минприроды, сейчас основными способами заготовки древесины в горных лесах Карпат являются сплошные рубки главного пользования и сплошные санитарные рубки.
"Это приводит к ухудшению водоудерживающей функции лесов, увеличению риска возникновения катастрофических наводнений, ухудшению условий проживания и уничтожению редких видов флоры и фауны. Такие средства лесозаготовки приводят к неудовлетворенности в обществе, вследствие чего ухудшается уровень доверия к лесохозяйственным предприятиям и органам государственной власти. Также ухудшается имидж украинской древесины и продуктов из нее за рубежом, что приводит к невозможности лесохозяйственных предприятий соответствовать требованиям сертификации и требованиям регламента ЕС", – отмечается в сообщении.
В то же время принятие постановления призвано изменить практику проведения сплошных рубок в горных лесах Карпат, уменьшить риск катастрофических наводнений в Карпатском регионе, улучшить сохранение биоразнообразия при проведении лесозаготовки, привлечь инвестиции в современную лесозаготовительную технику, создаст возможности для увеличения реализации пиломатериалов и продукции из древесины на рынках стран ЕС.
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