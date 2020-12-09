"Украэрорух" начал взыскивать долги авиакомпаний в судах

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") обратилось в суд по задолженности за услуги по аэронавигационному обслуживанию со стороны украинских и иностранных авиакомпаний, в том числе авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и SkyUp.

Как сообщает пресс-служба "Украэроруха", уменьшение объемов перевозок ухудшило финансовую дисциплину перевозчиков из-за нехватки оборотных средств, что ставит под угрозу работу госпредприятия.

"В результате катастрофического снижения объемов авиационных перевозок, а следовательно и финансовых поступлений, государственное предприятие "Украэрорух" оказалось на грани технического дефолта. Чтобы не допустить ухудшения финансово-экономической ситуации и обеспечить стабильную работу стратегического предприятия, принято решение о переводе перевозчиков на график оплаты за предоставленные услуги на еженедельной основе", – сказано в сообщении.

"Для решения вопроса накопленной в период пандемии задолженности – в соответствии с действующим законодательством и условиями договора о предоставлении услуг по аэронавигационного обслуживания, а также в целях соблюдения процессуальных сроков – проводятся исковые работы для урегулирования вопросов финансовой дисциплины авиакомпаний, которые вовремя не рассчитались за полученные в предыдущие периоды услуги по аэронавигационного обслуживания", – также отмечается в сообщении.

В 2020 году такая ситуация сложилась с несколькими украинскими и зарубежными авиакомпаниями, среди которых – "Международные авиалинии Украины", SkyUp, "Браво", YanAir, "Azur Air Украина", Iran Air, Freebird Airlines, Blue Panorama Airlines, Onur Air, Tarom Romanian Air Transport, Air Arabia PJSC и другие.

При этом некоторые авиакомпании, в частности "Браво", "Azur Air Украина", Freebird Airlines, Onur Air Tasimacilik, Tarom Romanian Air Transport и Air Arabia PJSC уже полностью рассчитались за предоставленные "Украерорухом" услуги.

Как сообщалось, 12 ноября "Украэрорух" выиграл в Верховном Суде Украины дело против авиакомпании МАУ, чем лишил авиакомпанию возможности несвоевременной уплаты за полученные услуги по аэронавигационного обслуживания.