Фонд энергоэффективности потратит 6 миллионов на рекламу программ для ОСМД
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Государственный "Фонд энергоэффективности" 30 ноября по результатам тендера заказало ООО "Юниверсал Маккенн Медиа" рекламных услуг на 6,49 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до 15 февраля 2021 года на телевидении и в интернете проведут рекламную кампанию программы "Энергодом", которая предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах.
Речь идет о модернизации систем отопления, утеплении, замене окон и дверей. Первым 500 ОСМД возместят 60-70% затрат на материалы, оборудование и работы, а остальным – 40-50% в зависимости от пакета.
В декабре исполнитель заказа должен разместить пять видеороликов заказчика на таких украинских телеканалах: ICTV, "Интер", "Новый", СТБ, "Украина", "1+1", "Мега", НТН, К1, НЛО-ТВ, "Энтер-фильм", "Пиксель", "Индиго TV", М1, "Солнце" , К2, ВОТ, "24 канал", ZOOM, М2. Два видеоролика будут длиной 30 секунд и три – 15 секунд. Общий предварительный объем заказа составляет 683 пункта рейтинга для целевой аудитории EqTRP по 3 317-12 651 грн.
Наибольшая сумма в 1,14 млн грн приходится на рекламу на телеканале СТБ Виктора Пинчука по 11,02 тыс. грн. А самым дорогим оказалось размещения на его же "Новом" по 12,65 тыс. грн.
Рекламу в интернете будут размещать в течение всей кампании через каналы коммуникации Google search, Google Display Network, Facebook + Instagram, DV360, MGID и Phoenix. Она должна поднять посещаемость сайта программы и обращений к чат-боту в мессенджере Viber. Общий предварительный объем заказа составляет 500 тыс. кликов по 1,20-3,58 грн.
Наибольшая сумма в 347 тыс. грн приходится на дешевую рекламу через DV360 по 1,20 грн за клик. А самой дорогой оказалась реклама через Google search по 3,58 грн за клик.
Общая стоимость договора на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,38 млн грн.
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Тендерная документация требовала подтвердить, что в 2018 и/или 2019 и/или 2020 годах участник потратил более 3 млн грн на размещение рекламы в интернете для одного клиента. В том числе не менее 50% суммы – на контекстную рекламу с оплатой за клик.
Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Медиа Скоуп Глобал", которое принадлежит Андрею Кроленко и ООО "РКЛМ" Екатерины Клименко. В ходе торгов соперник предложил на 15% более низкую цену, а затем отказался подписывать договор, поэтому заказчик его отклонил.
Директором столичной "Юниверсал Маккенн Медиа" является Анна Братко, а основателем – ООО "Разом Комьюникейшнз". Последнее принадлежит Максиму Хандогию и кипрской "Анези Венчерз Лимитед" британца Роберта Майкла Нобла, а руководит им Арман Маткулов.
Максим Владимирович Хандогий – сын украинского дипломата Владимира Хандогия, который в 2010-2014 годах был послом Украины в Великобритании, а в марте-октябре 2009 года исполнял обязанности министра иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. Сейчас Владимир Хандогий известен как внештатный советник по вопросам развития дипломатической службы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в правительстве Дениса Шмыгаля.
Основанный правительством "Фонд энергоэффективности" возглавляет Юлия Головатюк-Унгуряну.
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